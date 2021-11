Jogo Político entrevista prefeito de Maracanaú Roberto Pessoa; assista

Entre os temas da conversa, o tucano irá comentar o fracasso das prévias do PSDB, a fala do governador Camilo Santana (PT) contra as festas de Réveillon, eleições 2022 e muito mais

O Jogo Político desta terça-feira, 23, recebe o prefeito de Maracanaú Roberto Pessoa (PSDB). Entre os temas a serem debatidos, está a decisão do PSDB de suspender a eleição para as prévias internas que definem o pré-candidato do partido à Presidência da República em 2022. Sem data para o retorno da apuração, os votos devem ser lacrados em uma urna no partido. Data para continuação não está definida.

Acompanhe ao vivo:

O tucano avalia ainda seu ano de gestão na cidade de Maracanaú, além de debater sobre a fala do governador Camilo Santana (PT) contra as festas de Réveillon e Carnaval. A eleições de 2022, claro, também estarão no radar do bate-papo.

O quadro "Confronto das Ideias" desta semana aborda as viagens para o exterior feitas pelo atual presidente da República Jair Bolsonaro e do ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Os deputados estaduais André Fernandes (Republicanos) e Acrísio Sena (PT) darão suas opiniões sobre o assunto: qual dos dois roteiros internacionais foi mais relevante para o País?

Logo depois, o "Histórias do Poder", com Érico Firmo, analisa as polêmicas em torno do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Esperamos você ao vivo, a partir das 17h30min, com transmissão pelo Facebook, Twitter e Youtube do O POVO.

