PSDB suspende prévias após racha e falhas em sistema de votação

O PSDB decidiu na tarde desta deste domingo, 21, suspender a eleição para as prévias internas que definem o pré-candidato do partido à Presidência da República em 2022. Sem data para o retorno da apuração, os votos devem ser lacrados em uma urna no partido. Data para continuação não está definida.

Em nota oficial, o partido anunciou que o processo foi concluído às 18h deste domingo, 21. “O processo de votação em aplicativo encontra-se pausado em razão de questões de infraestrutura técnica, que não comportou a demanda dos votantes das prévias”, diz o comunicado.

Disputadas entre os governadores de São Paulo, João Doria, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, as prévias ainda não possuem data para conclusão. Enquanto Doria defende que a votação seja retomada no próximo domingo, Leite tem defendido o adiamento do processo para fevereiro de 2022.

