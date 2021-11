Ciro nega ter medo de Moro: "Eu tenho coragem de mamar em onça"

Em entrevista ao My News, Ciro Gomes comentou sobre a pré-candidatura de Sergio Moro, que disputa com ele o espaço da "terceira via"

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) foi desafiado durante entrevista ao Canal MyNews nesta segunda-feira, 22, após se recusar a fazer qualquer elogio ao ex-juiz Sergio Moro, também possível candidato do Podemos à Presidência da República em 2022. Ele foi questionado se teria medo do ex-juiz. O pedestista, então, tripudiou, usando uma de suas frases de efeito.

“Eu só quero ser presidente se estabelecer uma relação de confiança com a massa. Vou falar a verdade seja lá qual for a consequência. Medo do Moro? Cara, eu tenho coragem de mamar em onça”, respondeu Ciro. O último levantamento do instituto Paraná Pesquisas revelou, nesta segunda, que Moro ultrapassou Ciro e parece ocupar o espaço de suposta “terceira via” que o pedetista pretende disputar.

O presidenciável afirmou ainda que não tem problema em elogiar Lula e apontou que o ex-presidente valorizou o salário mínimo e aumentou o crédito. “O Lula pegou o crédito com 15% do PIB e entregou com 57%”, disse o pedetista. O pré-candidato à Presidência pelo PDT não tem economizado críticas ao ex-aliado nos últimos tempos.





