Às vésperas do Enem, ministro recebe bênção durante culto em Fortaleza

Ministro da Educação Milton Ribeiro esteve com pastores, parlamentares conservadores e ao lado do reitor da UFC, Cândido Albuquerque.

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, participou de um culto na manhã deste sábado, 20, no bairro Sapiranga, em Fortaleza. A cerimônia, celebrada na Igreja Apostólica Novidade de Vida, ocorre em meio à crise que atinge o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que realiza o primeiro dia de provas neste domingo, 21. ⁠Na ocasião, ele esteve com pastores, parlamentares conservadores do Ceará e o reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Cândido Albuquerque.

Após seu pronunciamento, o ministro recebeu uma "benção" especial dos lideres religiosos presentes no local. "É uma batalha da guerra espiritual que esse homem está lá. É preciso de cobertura e oração. tenho orado pelo senhor, pela Câmara de madrugada, orado na minha igreja pela vida de vocês, testemunhando o caráter desses homens de Deus. É uma grande guerra , mas a igreja foi feita para guerrear e vencer", falou um apresentador antes de passar a vez para o pastor da celebração.

Em meio à crise que atinge o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com provas marcadas para este domingo, 21, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi "abençoado" durante culto em Fortaleza. Ele participou de uma celebração na Igreja Apostólica Novidade de Vida, na Sapiranga. pic.twitter.com/5ei0WJHIJA Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine November 20, 2021

Nos últimos dias, 37 servidores pediram exoneração de cargos em comissão no Inep, alegando fragilidade técnica e administrativa na gestão e inaptidão do presidente do órgão, Danilo Dupas. Também foram relatados casos de assédio moral por parte do gestor.

O ministro, no entanto, atribuiu os pedidos de exoneração a um “ruído” em relação ao recebimento da chamada Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC) pelos servidores que elaboram as provas do Enem. De acordo com o ministro, esses servidores recebem salário, gratificação por Direção e Assessoramento Superior (DAS) e a GECC.

