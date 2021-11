EUA recebem pedido de extradição do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos

O ministro Alexandre Moraes determinou a prisão preventiva do blogueiro e acionou o Ministério da Justiça para iniciar o processo de extradição no mês passado

O governo dos Estados Unidos recebeu o pedido de extradição do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. A ordem foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no mês passado. Cabe agora ao país norte-americano decidir que medida vai tomar.

O ministro Alexandre Moraes determinou a prisão preventiva do blogueiro e acionou o Ministério da Justiça para iniciar o processo de extradição do administrador do canal Terça Livre.

Com o visto vencido, Allan permanece foragido nos Estados Unidos. O procedimento deve ser intermediado pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), órgão do MJ. O nome do blogueiro também será encaminhado para a lista da Difusão Vermelha da Interpol.

A decisão do magistrado atende a um pedido da Polícia Federal, que apontou que o blogueiro, “a pretexto de atuar como jornalista”, assumiu a condição de um dos organizadores de um movimento responsável por ataques à Constituição, aos Poderes de Estado e à Democracia. A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, se manifestou contra.

Allan dos Santos é investigado no Supremo em dois inquéritos, o das fake news e o da milícia digital. O primeiro apura a divulgação de notícias falsas e ataques aos ministros da Corte. O outro investiga a atuação de uma suposta milícia digital que trabalha contra as instituições democráticas.

Delegada exonerada

A delegada da Polícia Federal responsável pela extradição de Allan, Silvia Amelia da Fonseca, foi exonerada neste mês, do cargo de diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI). A demissão, assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, foi vista na PF como uma represália ao processo contra Allan dos Santos.

Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública afirmou que a troca da delegada faz "parte de ajustes naturais de equipe da nova gestão da Secretaria Nacional de Justiça", ligada à pasta. A Secretaria Nacional de Justiça é chefiada por Vicente Santini, homem de confiança da família Bolsonaro.

