Alexandre de Moraes determina prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos

Allan dos Santos é alvo de dois inquéritos no STF e deixou o Brasil desde então. Nos Estados Unidos desde o ano passado, ele permanece no país com o visto vencido. Ministro ordenou que o mandado de prisão seja incluído na lista de Difusão Vermelha, da Interpol

Atendendo a um pedido da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão preventiva do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. Na decisão, o magistrado orienta que o Ministério da Justiça inicie imediatamente o processo de extradição do administrador do canal Terça Livre. Segundo a PF, Allan está nos Estados Unidos com o visto vencido. A informação é do portal de notícias G1.

Moraes ordenou ainda que a Polícia Federal inclua o mandado de prisão na lista de Difusão Vermelha da Interpol, para garantir que Santos seja capturado e retorne ao Brasil. Também foi acionada a embaixada dos Estados Unidos.

Allan dos Santos é investigado no Supremo em dois inquéritos, o das fakes news e o da mílicia digital. O primeiro apura a divulgação de notícias falsas e ataques aos ministros da Corte. O outro investiga a atuação de uma suposta milícia digital que trabalha contra as instituições democráticas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após ser alvo de operações, o blogueiro deixou o Brasil e foi para os Estados Unidos. Ele chegou a Nova York em agosto do ano passado, com visto de turista que expirou no último mês de fevereiro.

Ao STF, a PF apontou que o blogueiro, “a pretexto de atuar como jornalista”, assumiu a condição de um dos organizadores de um movimento responsável por ataques à Constituição, aos Poderes de Estado e à Democracia; pedindo, assim, a prisão preventiva de Allan. A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, se manifestou contra.

A suspeita é de que essas ações podem ser financiadas com recursos públicos a partir de sua interlocução com a família Bolsonaro e parlamentares bolsonaristas.

Da decisão

Em sua decisão, Alexandre de Moraes afirmou que Allan dos Santos deixou o país diante das investigações e na tentativa de continuar atuando. O ministro concluiu ainda que as condutas do blogueiro são de elevado grau de periculosidade, e que elas têm a intenção de “fazer dinheiro”.

“Como se vê, a utilização de seu canal nas redes sociais, usado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, aliado ao fato de ter se ausentado do território nacional durante as investigações, passando a perpetrar suas condutas criminosas dos Estados Unidos da América, tem conferido a Allan Lopes dos Santos uma verdadeira cláusula de indenidade penal para a manutenção do cometimento dos crimes já indicados pela Polícia Federal, não demonstrando o investigado qualquer restrição em propagar os seus discursos criminosos”, afirmou.

Moraes ressaltou que a atuação de Allan não se revela “apenas como meros “crimes de opinião”, eis que o investigado, no contexto da organização criminosa sob análise, funciona como um de seus líderes, incitando a prática de diversos crimes e influenciando diversas outras pessoas, ainda que não integrantes da organização, a praticarem delitos”.

Para o ministro, o blogueiro age para dividir o país e lucra com isso. “Ou seja, o poder de alcance de suas manifestações tem contribuído, de forma inequívoca, para a animosidade entre os Poderes da República e para o ambiente de polarização política que se verifica no Brasil, com verdadeiro incentivo para que as pessoas pratiquem crimes”.

Tags