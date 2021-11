Oposição critica passaporte da vacina no Ceará e promete providências

Parlamentares de oposição ao governador Camilo Santana (PT) usaram as redes sociais para repudiar o chamada "passaporte da vacina" para a entrada em bares, restaurantes e eventos no Ceará. A vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PSC) requereu à Câmara Municipal uma audiência pública para tratar da medida que já passa a valer na próxima segunda-feira, 15. Já o deputado estadual André Fernandes (PSL) prometeu tomar "todas as providências cabíveis para evitar o passaporte vacinal no Ceará".

Seguindo a orientação da OMS e do Ministério da Saúde, tomaremos todas as providências cabíveis para evitar o passaporte vacinal no Ceará.

Essa obrigatoriedade não fere somente os direitos básicos individuais, mas também a Constituição Federal. — André Fernandes (@andrefernm) November 9, 2021

O vereador de Fortaleza Carmelo Neto (Repulicanos), por sua vez, questionou as prioridades do governo do Estado e apontou os índices de violência para rebater a medida.

O Ceará é o estado mais violento do Brasil (+ de 4.000 homicídios em 2020). Qual a prioridade de @CamiloSantanaCE?



R: Implementar o passaporte sanitário mesmo com mais de 70% da população vacinada e com pouquíssimas mortes por COVID sendo registradas no estado. VERGONHOSO! — Carmelo Neto (@carmelonetobr) November 12, 2021

Para o deputado federal Dr. Jaziel (PL), a medida é "despótica e viola completamente o direito de ir e vir". "Vivemos uma ditadura no Ceará!", alegou.



A medida é despótica e viola completamente o direito de ir e vir. Sem falar que não tem nenhum embasamento científico!



Vivemos uma ditadura no Ceará! pic.twitter.com/xsX1Xnx76k — Dr. Jaziel (@jaziel_dr) November 12, 2021

A vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PSC) também usou as redes sociais para fazer oposição à decisão. "Vacinas são sobre saúde, não sobre controle!", defendeu. Além disso, Priscila é autora de requerimento que solicita à Câmara Municipal de Fortaleza uma audiência pública para tratar da criação do passaporte de vacinação.

Como seria essa localização? E o que será feito depois que ela localizar? Essa fala é absurda, desrespeitosa e autoritária. Queremos respostas. Vacinas são sobre saúde, não sobre controle!



PASSAPORTE VACINAL NÃO! pic.twitter.com/lvG36om2j0 — Priscila Costa (@PriscilaBCosta_) November 11, 2021

O anúncio do passaporte de vacina em restaurantes, bares e eventos no Ceará foi feito pelo governador Camilo Santana, na última sexta-feira, 12, durante anúncio das novas medidas do decreto de enfrentamento à Covid-19 no Estado. Além disso, foi anunciado que as restrições de horários nos estabelecimentos vão acabar. As medidas começam a valer a partir da próxima segunda-feira, 15.

