PDT votará "uníssono" na PEC dos Precatórios, afirma Mauro Filho

Exonerado desde a última sexta-feira, 5, da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) para retornar ao mandato como parlamentar, o deputado federal Mauro Filho (PDT) afirmou nesta segunda-feira, 6, que o PDT deve votar “uníssono” na PEC dos Precatórios. O pedetista, que preferiu não avaliar se haverá uma virada de votos no PDT na sessão desta terça, assumiu o lugar do suplente Aníbal Gomes (DEM), que votou "sim" à proposta, aprovada em primeiro turno com apenas quatro votos a mais do que o necessário, 308

Procurada, a assessoria de imprensa de Mauro Filho adiantou que ele votará contra a proposta. A votação na Câmara dos Deputados causou divisão no PDT. Nas redes sociais, o presidenciável Ciro Gomes suspendeu a pré-candidatura à Presidência da República após 15 dos 24 parlamentares da legenda terem votado a favor da matéria. Ele espera que bancada pedetista, inclusive a do Ceará, mude o voto no segundo turno da votação, previsto para ocorrer na próxima terça-feira, 9.

Em seu retorno à Câmara, Mauro também comunicou que deve trabalhar para articular a destinação de 50% das emendas da bancada cearense ao Governo do Ceará. O montante, segundo o parlamentar, chega a R$ 106 milhões.

A PEC dos Precatórios é o destaque da pauta do Plenário da Câmara dos Deputados nesta semana. Os deputados precisam votar os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de mudar trechos do texto aprovado na semana passada.

Nessas votações, estão os principais pontos da PEC, como a limitação do valor de despesas anuais com precatórios, a mudança da forma de calcular o teto de gastos e a prioridade de pagamento de precatórios do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). Esses trechos precisam de 308 votos favoráveis para serem aprovados.

