Bancada do PDT no Ceará se reúne com diretório nacional nesta terça para definir sobre Precatórios

Na Câmara dos Deputados, quatro dos cinco deputados cearenses do PDT votaram a favor da proposta. A votação dividiu membros do partido.

A bancada cearense do PDT deve se reunir com integrantes do diretório nacional do PDT nesta terça-feira, 9, para definir uma posição unificada diante a votação da Proposta de Emenda à Constituição 23/21 PEC dos Precatórios, do Poder Executivo. O encontro deve acontecer na sede do PDT Nacional, em Brasília.

Na última semana, a aprovação do texto dividiu integrantes do partido, principalmente após o presidenciável Ciro Gomes anunciar a suspensão da sua candidatura em 2022.

No Ceará, com 22 parlamentares na Câmara, foram 12 votos a favor, seis contra e quatro ausências. Do PDT, apenas um dos cinco deputados votou contra a proposta. O POVO listou como cada cearense votou. Caso seja aprovada no Senado, em todas as instâncias, a PEC segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Aprovada em 1º turno na madrugada desta quinta-feira, 4, na Câmara dos Deputados, a PEC deve passar por seu 2º turno de votação neste semana, também na Câmara. Caso seja aprovada no Senado, em todas as instâncias, a proposta segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

