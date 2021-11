Deputados cearenses que votaram a favor da PEC dos Precatórios parabenizam Ciro no seu aniversário

Deputados do PDT Ceará que votaram a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, que gerou mal-estar entre o presidenciável do partido Ciro Gomes e membros da legenda, parabenizaram o ex-ministro pelo seu aniversário de 64 anos neste sábado, 6. Dos cinco deputados federais pedetistas no Ceará, só Idilvan Alencar votou contra a proposta.



O tema fez com que Ciro suspendesse sua pré-candidatura a presidente da República até que o partido reveja o apoio à Proposta. Dos cinco deputados federais pedetistas no Ceará, só Idilvan Alencar votou contra a PEC, os demais foram favoráveis.



André Figueiredo publicou foto ao lado de Gomes onde ambos apertam as mãos. Na legenda, escreveu: “Além de desejar as mais sinceras felicidades, quero expressar minha admiração por ti como amigo, correligionário e líder! Que a nova idade fortaleça a sua aguerrida luta em defesa da população! Que a saúde e o sucesso o acompanhem durante toda a sua vida”.

O deputado Eduardo Bismarck celebrou a data: “Hoje o VIVA vai para nosso amigo e líder maior do estado, Ciro Gomes. Feliz aniversário, tudo de melhor na sua vida!!!”, disse. Já o deputado Leônidas Cristino retratou Ciro como um “político sério, experiente e honrado” e disse que o Brasil precisa da sua “liderança e lucidez”. O deputado Robério Monteiro não havia se manifestado nas redes sociais sobre o tema até a publicação da matéria.

Nos comentários das publicações de todos os parlamentares supracitados que parabenizaram Ciro, internautas ironizam o voto favorável dos pedetistas na PEC dos precatórios; aprovada em primeiro turno e com nova votação (2° turno) por acontecer. “Deputado, presenteia ele (Ciro) com o voto contra a PEC”, escreveu um usuário do Twitter em uma das postagens.

A bancada do PDT na Câmara de Deputados afirmou ter sido pega de “surpresa” pela decisão de Ciro Gomes de “deixar em suspenso” sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto pela sigla. Ao todo, 15 dos 24 deputados do partido votaram a favor da PEC dos Precatórios no primeiro turno da votação.

À coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, parlamentares adiantaram que só ficaram sabendo do posicionamento do presidenciável pelas redes sociais. “Recebi com surpresa (o anúncio de Ciro)”, disse o líder do PDT na Câmara, Wolney Queiroz (PE) na ocasião, acrescentando que viu "quando estava no avião" e que ainda não havia conversado com ninguém.