Twitter suspende nova conta criada pelo blogueiro bolsonarista Allan Santos

O blogueiro bolsonarista Allan Santos, que gerenciava o canal do YouTube “Terça Livre”, criou uma nova conta no Twitter, após ter seus perfis em outras redes sociais retirados do ar, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. O novo Twitter de Santos, @allannoexilio, no entanto, já foi suspenso pela plataforma.

De acordo com informações da coluna Painel, da Folha de S. Paulo, ao tentar acessar a conta do blogueiro, é exibida uma mensagem automática afirmando que a rede social "suspende as contas que violam as regras do Twitter".

Allan é um dos principais investigados em dois inquéritos na Suprema Corte: o das fakes news e o das milícias digitais. O primeiro investiga a divulgação de notícias falsas e ataques aos ministros do STF. O outro apura a atuação de uma suposta milícia digital que trabalha contra as instituições democráticas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Bolsonaro corrige Ana Paula Henkel ao vivo sobre ordem de prisão contra Allan dos Santos

Casa de Allan dos Santos em Brasília pode ter sido paga por Eduardo Bolsonaro, diz revista

Após fim do Terça Livre, Google busca condenação de Allan dos Santos por tentar enganar a Justiça

Telegram se torna abrigo para bolsonaristas foragidos

Após entrar na mira dos inquéritos, o apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deixou o país e está nos Estados Unidos com o visto vencido, desde julho. Alexandre de Moraes pediu a prisão de Santos, e ordenou à Polícia Federal a inclusão do mandado na lista de Difusão Vermelha da Interpol, para garantir que o blogueiro seja capturado e retorne ao Brasil.

A embaixada dos Estados Unidos foi acionada e o magistrado determinou que o Ministério da Justiça inicie de imediato o processo de extradição de Allan.

O nome do blogueiro também aparece na lista de indiciamentos do relatório final da CPI da Covid. No documento, que propõe 80 indiciamentos, entre pessoas e empresas, Allan Santos é acusado de incitação ao crime.

Tags