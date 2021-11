Decisão de Ciro é reversível e foi pressionada por redes sociais, diz André Figueiredo

O deputado federal e presidente do PDT no Ceará, André Figueiredo, afirmou nesta sexta-feira, 5, em entrevista à rádio O POVO CBN, que a decisão do ex-ministro Ciro Gomes em suspender sua pré-candidatura após aprovação da PEC dos Precatório na Câmara dos Deputados é reversível, após diálogo com membros do partido.

O parlamentar defendeu que as publicações do presidenciável foram motivadas por pressão das redes sociais. "Nós votamos a favor, o nosso companheiro Ciro Gomes, talvez, evidentemente, por conta da saraivada das redes sociais, na noite de quarta para quinta, tenha dado aquela declaração mesmo sem ter consultado a bancada do PDT e a motivação que nos levou a tomar essa decisão. Mas eu creio que um bom diálogo, mostrando as motivação que nos levaram tomar essa posição poderemos superar todas essas desavenças", disse André.

O pedetista disse acreditar que Ciro se consolida como uma "grande liderança no cenário político nacional", e que a atual crise deve ser solucionada brevemente. "Existem percalços nessa caminhada que podem ser facilmente superados com diálogo e não tenho dúvida de dizer que o Ciro é a grande opção que o PDT oferece para o Brasil" completou o deputado.

