André Figueiredo nega crise no PDT e saída de líder do partido na Câmara 

O presidente do PDT no Ceará disse que deve ter encontro com o ex-ministro Ciro Gomes para debater sobre a PEC dos Precatórios

O deputado federal e presidente do PDT no Ceará, André Figueiredo, negou, na manhã desta sexta-feira, 5, a saída do líder do PDT na Câmara, Wolney Queiroz (PE) do cargo. Queiroz explicou à bancada do seu partido, em uma longa mensagem de texto, o que levou a legenda a apoiar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, que foi aprovada em 1º turno na Casa na madrugada de quinta-feira, 4.

O líder do partido no Ceará disse que esteve em Recife, onde almoçou com Wolney. "Evidentemente, ele foi tomado de surpresa com as declaração do Ciro pelo Twitter, mas ele é um homem de partido e quis deixar muito à vontade a direção partidária caso achasse que fosse melhor tomar essa posição, mas a bancada de forma uníssona se solidarizou com ele. O próprio presidente Lupi disse que não era o caso em nenhuma hipótese e o presidente Wolvey continua líder da bancada até o final do ano", disse André, em entrevista à rádio O POVO CBN.

Segundo Wolney, a votação da PEC era de conhecimento público, bem como o posicionamento do PDT, mas Ciro optou por não contatar o partido antes da votação em plenário para se posicionar. Em entrevista, André garantiu não há crise dentro do partido após ex-ministro Ciro Gomes (PDT) suspender sua pré-candidatura a presidente da República até que o seu partido reveja o apoio à PEC dos Precatórios.

Para debater o tema, Figueiredo disse que ainda não realizou encontro com Ciro, mas que uma reunião está marcada para acontecer na próxima segunda ou terça-feira.