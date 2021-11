Túlio Gadelha critica apoio do PDT à PEC dos Precatórios, mas aposta em reviravolta

O pedetista parabenizou a atitude do ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes de anunciar que iria suspender sua candidatura em 2022 até que a bancada do meu partido reavalie sua posição

Contrariando orientação dada pelo presidente estadual do PDT em Pernambuco, Wolney Queiroz, o deputado federal Túlio Gadelha anunciou seu voto contrário à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 23, medida pela qual o governo federal pretende adotar uma nova regra de parcelamento para o pagamento dos precatórios, que são dívidas da União já transitadas em julgado, a chamada PEC dos Precatórios.

Em entrevista à rádio Jovem Pan, ele disse acreditar em uma reviravolta no segundo turno da votação. "O segundo-turno vem aí e a posição de Ciro Gomes ajuda bastante o PDT a consolidar esses votos contrários à PEC", disse, fazendo referência à decisão do ex-ministro de suspender sua pré-candidatura à Presidência até o PDT recuar de posição.

No Twitter, Gadelha criticou a decisão do líder partidário e registrou que mais quatro parlamentares da bancada pedetista também não foram favoráveis ao texto aprovado ontem (03) pela Câmara Federal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O PDT vai orientar a favor da PEC23. Foi um erro crasso que não condiz com sua história. Eu e outros cinco parlamentares votamos contrários à orientação do partido”, tuitou. Os deputados Paulo Ramos (PDT-RJ), Idilvan Alencar (PDT-CE), Pompeu de Mattos (PDT-RS), Gustavo Fruet (PDT-PR) e o deputado Chico D'Ângelo (PDT-RJ) acompanharam o voto do parlamentar pernambucano.

O PDT votar orientar a favor da PEC23 foi um erro crasso. Não condiz c a sua história. Eu e outros 5 parlamentares votamos contrários à orientação do partido.

1 - @deppauloramos (RJ)

2 - @IdilvanAlencar (CE)

3 - @PompeodeMattos (RS)

4 - @gustavofruet (PR)

5 - @chico_dangelo (RJ) — Túlio Gadêlha (@tuliogadelha) November 4, 2021

Esse é mais um episódio de afastamento entre Túlio Gadelha e o presidente estadual do PDT, Wolney Queiroz. Em 2020, Gadelha retirou sua canditatura à prefeito do Recife após decisão favorável à aliança nacional com a sigla socialista que envolveu apoiar a então candidatura do prefeito do Recife, João Campos (PSB).

O pedetista parabenizou a atitude do ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes de anunciar que iria suspender sua candidatura em 2022 até que a bancada do meu partido reavalie sua posição. "Agora o PDT terá um papel importante a cumprir. Não apenas para derrotar o governo Bolsonaro e suas manobras fisiológicas, mas se quiser recolocar em debate o projeto Ciro Gomes. Inclusive, parabéns pela postura", escreveu.