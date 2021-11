Lula mantém liderança com folga, mas para de crescer, diz pesquisa XP/Ipespe

A pesquisa XP/Ipespe, feita entre 25 e 28 de outubro, e divulgada nesta quarta-feira, 3, aponta que o ex-presidente Lula (PT) mantém a liderança na disputa presidencial para as eleições de 2022. O levantamento, no entanto, mostra que o petista parou de crescer.

No cenário espontâneo, Lula tem 31% das intenções de voto, diante de 30% na pesquisa passada, já o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) apresentou 24% das respostas, comparado a 23% da análise anterior. No cenário estimulado Lula vai 42% das intenções (era 43% na pesquisa passada), e Bolsonaro manteve 28% das respostas.

Os demais nomes avaliados pela XP/Ipespe no cenário espontâneo foram Ciro Gomes (PDT), que apresentou 3% das intenções de voto; o ex-ministro e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro (deve se filiar ao Podemos) com 2%; e o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com 1% das respostas.

João Doria, governador de São Paulo, que disputa as prévias do PSDB com Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, também apresentou 1% das respostas, já Leite, seu concorrente, não chegou a pontuar. O mesmo aconteceu com o apresentador José Luiz Datena, que tampouco pontuou na pesquisa.

No cenário estimulado, avaliado com o nome de Eduardo Leite (3%) na disputa, Lula fica na dianteira com 41% das respostas. Bolsonaro apresentou 25%; Ciro Gomes, 9% das intenções de voto; Sérgio Moro com 8%; Datena levou 3%; o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), 2%; e a senadora Simone Tebet (MDB), com 1%. Alessandro Vieira, senador pelo Cidadania, não pontuou.

Já em um cenário com o nome de Doria (4%), Lula também mantém-se na liderança com folga, com 42% das intenções de voto. Nesta mesma avaliação, Bolsonaro angariou 28% das intenções de voto; Ciro Gomes, 11%; Mandetta 3%; e Pacheco (DEM), 2%.

Nas avaliações sobre o segundo turno, a pesquisa apontou que o ex-presidente Lula vence todos os candidatos com cerca de 50% das intenções de voto.

Contra Bolsonaro, Lula apresentou 50% dos votos, já o atual presidente, 32%. Ante Sérgio Moro, o petista recebeu 52% das respostas, enquanto o ex-juiz, 34%. Num cenário com Ciro Gomes, o ex-presidente receberia 49% dos votos, já o pedetista 29%. Se a disputa fosse com João Doria, Lula vence com 52% das intenções de voto. Já contra Eduardo Leite, a disputa encerraria com Lula angariando 50%, ante 28% do tucano.

A pesquisa também analisou um segundo turno entre Bolsonaro e Ciro. Neste cenário, o político do clã Ferreira Gomes venceria com 44% dos votos, contra 34% de Bolsonaro. Numa disputa entre Doria e Bolsonaro, o paulista também venceria o atual presidente, com 44% a 35%. Se o nome contra Bolsonaro no segundo turno for Eduardo Leite, o governador do RS venceria, mesmo com a menor margem: 37% a 34%.

Outros temas pesquisados

A XP/Ipespe também avaliou qual deveria ser a pauta principal do presidente que deve assumir em 2022. A esse questionamento, a maioria dos entrevistados respondeu que a economia deve ser o foco, com 48% das respostas. Em segundo lugar, com 18%, ficou o custo de vida e a inflação.

Foi analisado também pelo levantamento a diminuição do medo do coronavírus pelos brasileiros. De acordo com as respostas, 35% do total perdeu o medo do vírus, enquanto a pesquisa anterior apontava 30%. Com pouco medo estão 41%, já o percentual de pessoas com muito medo diminui de 28% para 23% na pesquisa atual.

A pesquisa também apurou a orientação política dos entrevistados. A maioria declarou ser de direita, 29% das respostas. Outra parte disse ser de esquerda, um total de 19% dos entrevistados, já 6% de classificaram como centro-direita.

O levantamento foi feito em todas as regiões do país, com 1.000 entrevistados com 16 anos de idade ou mais. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou menos e o intervalo de confiança é de 95,5%.



