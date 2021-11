Queiroga diz que vai com Bolsonaro para Haia: "Vamos passear lá" 

Declaração foi dada em conversa com Tedros Adhanom, logo após presidente dizer que é o único chefe de Estado do mundo acusado de genocídio

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse, neste domingo, 31, ao diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, em tom de brincadeira, que vai “passear em Haia” com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

“Sou o único chefe de Estado do mundo que está sendo investigado, acusado de genocida”, disse Bolsonaro, ao diretor-geral da OMS. “Eu também. Vou com ele para Haia; passear lá em Haia”, completou o ministro da Saúde, ironicamente. O presidente brasileiro continua: “Alguns queriam que eu comprasse 200 milhões de doses em 2020. Não tinha vacina”.

O Tribunal de Haia, na Holanda, oficialmente chamado de Tribunal Penal Internacional, é uma Corte com jurisdição sobre mais de 120 países (dentro os quais o Brasil) e é responsável por julgar indivíduos acusados de crimes contra a humanidade, crimes de guerra, genocídios e crimes ambientais em larga escala.

Após aprovação do relatório da CPI da Covid, na última terça-feira, 26, com 80 pedidos de indiciamentos, senadores pretendem viajar a Haia, nos Países Baixos, para levar o documento da comissão ao Tribunal Penal Internaciona (TPI). Os alvos são 78 pessoas e duas empresas. Entre as autoridades acusadas, estão o presidente e os filhos Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro. Também são responsabilizados ministros, ex-ministros, empresários, lobistas, médicos e influenciadores bolsonaristas.

