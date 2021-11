Em vídeo, Bolsonaro diz que Brasil não é parte do problema das mudanças climáticas

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, na manhã desta segunda-feira, 1º de novembro, durante a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), que o Brasil "sempre foi parte da solução, não do problema" no combate às mudanças climáticas. O discurso em vídeo, gravado anteriormente, foi apresentado durante um evento paralelo dedicado ao Brasil na convenção do clima em Glasgow, na Escócia.

O encontro dos líderes, iniciado neste domingo, 31, teve como pauta principal a urgência da crise climática. No material, Bolsonaro mencionou o Programa Nacional de Crescimento Verde, lançado na semana passada, que tem um dos principais objetivos, segundo ele, a geração de "empregos verdes".

Ao final do vídeo, Bolsonaro reforça a meta do Brasil de atuar no combate às mudanças climáticas, tarefa a quem atribui ao ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.

De fora da lista de líderes mundiais que discursaram na abertura da COP26, Bolsonaro está em Pádua, na Itália, após ter participado da cúpula do G20. Na região, o presidente foi alvo de intensos protestos devido projeto polêmico que concede ao presidente brasileiro o título honorário de cidadão de Anguillara Veneta, onde viviam seus antepassados.



