Conheça Anguillara Veneta, cidade italiana que concederá título de cidadão a Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recebe nesta segunda-feira, 1º, o título de cidadão honorário da comuna de Anguillara Veneta, na Itália. O vilarejo na região de Vêneto, a 45km de Pádua, tem cerca de 4.000 habitantes e possui um histórico de emigração que vincula o vilarejo ao Brasil.

Ainda no final do século XIX, cerca de mil habitantes da pequena localidade emigraram para terras brasileiras, e dentre eles estavam os trisavós de Bolsonaro. No ano de 1888, o casal trouxe os filhos pequenos para o Brasil, e um deles era Vittorio Giovanni Bolzonaro (1878-1959), bisavô do presidente.

Bolzonaro nasceu italiano e só veio a se naturalizar brasileiro depois dos 65 anos de idade, sendo assim sua cidadania italiana passou para seus herdeiros. Esse laço com seus antepassados italianos na cidade de Anguillara Veneta é o motivo pelo qual hoje, 1º, Jair Bolsonaro deve receber a honraria na cidade do norte da Itália.

A proposta de ceder a cidadania ao presidente brasileiro foi uma iniciativa da prefeita da comuna, Alessandra Buoso. A política é filiada à Liga, partido de extrema direita do país. A outorga da homenagem foi aprovada pelo poder legislativo local, por nove votos a favor, três contra e uma abstenção, no dia 20 de outubro. A maioria dos vereadores também são do mesmo partido da prefeita. Estima-se que a homenagem destinou €9 mil, cerca de R$59 mil, para receber o presidente e sua comitiva.

Contudo, após o anúncio do título a Bolsonaro, diversos grupos de ativistas, políticos e entidades, principalmente religiosas, se posicionaram contra a honraria. Os coletivos religiosos italianos "Padres na Caminhada" e "Padres contra o Fascismo", por exemplo, se manifestaram, pedindo à Igreja de Pádua que se distanciasse da homenagem a Jair Bolsonaro.

A própria Igreja de Pádua, por sua vez, lançou nota lamentando a concessão do título a Bolsonaro, ressaltando os números de vítimas de Covid-19 no Brasil. A instituição religiosa classificou a homenagem como “um forte constrangimento”.

Na sexta-feira, 29, ativistas picharam a prefeitura de Anguillara Veneta com a frase “Fora Bolsonaro” e jogaram esterco na frente do prédio. O protesto foi de autoria do grupo Rise Up 4 Climate Justice. Através das redes sociais, o movimento ambientalista se pronunciou afirmando seu posicionamento contra “facistas”. “Somos e sempre seremos contra quem aperta a mão de fascistas e machistas que exploram corpos e territórios”, disseram.

Além do Rise Up, políticos locais tentaram lançar uma campanha nas redes sociais para barrar a outorga do título. Vanessa Camani, integrante da assembleia legislativa regional de Veneta e vice-presidente do Partido Democrático na região, foi uma das que se declarou contra a homenagem e encabeçou a campanha. Em seu perfil de uma rede social, Camani escreveu: “Não à cidadania a um racista, misógino e negacionista!”

A população local, ONGs, o sindicato Confederação Geral Italiana do Trabalho e os partidos Democrático e da Refundação Comunista também organizaram atos para essa segunda-feira, com a chegada de Jair Bolsonaro à cidade de seus antepassados. Estima-se que 200 pessoas participaram da manifestação.

Diante da indignação e das críticas da oposição, de movimentos sociais, sindicais e antifascistas, a prefeita de Anguilla Veneta também se manifestou esclarecendo que a concessão não tem motivação política. “Pensei nas pessoas do meu país que migraram para o Brasil e construíram uma vida até chegar à Presidência, levando o nome de Anguillara Veneta para o mundo”, disse a uma agência de notícias italiana.

Para a cerimônia de recebimento do título, a prefeita deverá oferecer um almoço a Bolsonaro na Villa Arca del Santo. De acordo com a programação oficial divulgada pelo governo, o evento deve contar com a presença de parentes distantes do presidente. Na localidade, o chefe do Executivo deve também visitar a paróquia local para ver os registros de nascimento de seu bisavô, que são guardados na igreja.

Anguillara Veneta

A pequena comuna italiana Anguillara Veneta, no Norte do país europeu, fica localizada na província de Pádua, que faz parte da região de Vêneto, a 80 quilômetros de Veneza. O Vêneto é composto por mais seis províncias, todas com forte tradição turística. Antes da pandemia, de acordo com dados do Ministério do Turismo da região, o Vêneto recebia em média 15 milhões de visitantes anuais, sendo considerado o quarto principal destino europeu.

Em Pádua o principal destino dos visitantes é a Basílica de Santo Antônio, já Anguillara Veneta, por ser uma localidade menor, acaba recebendo menos destaque do que as já consagradas atrações turísticas do seu entorno. Isso porque Vêneto conta com os já tradicionais pontos turísticos reconhecidos mundialmente como as cidades italianas de Vicenza, Verona e Veneza, destinos que se destacam por atrair turistas de diferentes partes do mundo.

Os principais atrativos turísticos da província onde está localizada Anguillara Veneta, para o público brasileiro, são as cidades artísticas e roteiros religiosos. Anguillara também possui uma conexão com o Brasil, pela forte tradição migratória na comuna durante o final do século XIX, onde cidadãos locais emigraram para terras brasileiras.



