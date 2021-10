Em exercício do governo, Evandro Leitão percorre seis municípios cearenses neste sábado

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará também é um dos cotados para disputado pelo PDT a sucessão do governador Camilo Santana em 2022

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o deputado Evandro Leitão (PDT), encerra sua semana à frente interinamente do Governo do Ceará, enquanto o governador Camilo Santana (PT) e a vice-governadora Izolda Cela estão em compromisso no exterior. A agenda do pedetista inclui seis municípios neste sábado, 30.



Entre as inaugurações, haverá a entrega da Areninha de Guaiúba e da Energia Trifásica da Região Serrana, que pretende facilitar o abastecimento de água em Novo Oriente. Também haverá assinatura da ordem de serviço da Areninha de Aratuba.

Na região do Sertão de Crateús, o parlamentar assina autorização de obras do Programa Sinalize, parceria entre Executivo e prefeituras para implantar melhorias no trânsito com o intuito de reduzir acidentes nas vias urbanas municipais. A ação acontece em Santa Quitéria, Tamboril, Nova Russas e Novo Oriente. Em seguida, no Maciço de Baturité, haverá autorização dos trabalhos em Aratuba e Guaiúba.



A programação reforça a fase de diálogos com municípios do interior e a preparação para a definição das pré-candidaturas do PDT para a sucessão do Palácio da Abolição em 2022. Um dos cotados para disputar a vaga, Evandro disputa internamente a candidatura com a vice-governadora Izolda Cela, o secretário Mauro Filho (Planejamento e Gestão) e o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio.

Nesta sexta-feira, 30, Evandro esteve com o deputado Fernando Santana (PT) e o Superintendente de Obras Públicas (SOP), Dr. Quintino Vieira, para assinatura de Ordem de Serviço para as cidades de Barbalha, Crato e Juazeiro. Na quinta-feira, 28, o parlamentar cumpriu agenda no Cariri e no Centro-Sul, visitando Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Iguatu e Cedro para cumprir ações do governo.