Governador em exercício, Evandro Leitão faz aceno a Luizianne e Eunício

Presidente da Assembleia cumpriu agenda na região do Cariri e falou a jornalistas sobre as candidaturas da petista ao governo do estado, relação com o ex-senador Eunício e manutenção da aliança PDT-PT para 2022

O governador em exercício Evandro Leitão (PDT) elogiou Luizianne Lins (PT) e Eunício Oliveira (MDB), ambos adversários políticos dos irmãos Ferreira Gomes, que comandam o PDT no estado. As falas do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará ocorreram durante visita a municípios da região metropolitana do Cariri cearense, na manhã desta quinta-feira, 28.

Luizianne tenta lançar chapa petista ao governo do estado em 2022, o que poderia colocar em xeque a aliança entre PDT e PT, existente desde 2006, e que elegeu o governador Camilo Santana (PT) e o senador Cid Gomes (PDT).

Para Leitão, é simplesmente natural que a parlamentar cearense cogite o próprio projeto político dentro do partido.

“A deputada Luizianne Lins, ex-prefeita de Fortaleza, é um grande quadro da política cearense. É natural, não só ela, mas também outros nomes, senador Eunício, que são pessoas altamente qualificadas, que se ponham à disposição de seus partidos. Não vejo, particularmente, nada de mais, isso é natural. Nós estamos, neste momento, numa discussão de projetos, e alguns partidos de quadros, então, isso é mais que natural”, defendeu Evandro Leitão, segundo informações do jornalista Roberto Crispim.

“Acredito que em um segundo momento, quando todos nós, esse arco de alianças, de partidos, sentarmos, tenho certeza de que chegaremos a um denominador comum e aquele que for escolhido irá nos representar, repito, muito bem”, continuou.

Evandro também naturalizou a divergência entre o grupo dele e o de Eunício Oliveira, alegando que problemas acontecem numa grande aliança formada por siglas de orientações diferentes.

“Quando você termina tendo um arco de alianças grande, como é o nosso projeto, você termina tendo diferenças. Você não consegue agradar todo mundo. Então, você termina tendo alguma situação de dificuldade”, observou o pedetista, que salienta o respeito mantido pelo político cearense.

“Eu tenho um respeito enorme pela pessoa do senador Eunício. Não tenho absolutamente nenhum arranhão com ele. Nunca tive. Acho que ele se trata de um grande quadro da política cearense (sic), já foi presidente da câmara alta do nosso país. Então, esse homem, a gente tem que ter um respeito, e eu tenho realmente respeito por ele”.

Por fim, Leitão confirmou à imprensa o desejo de manutenção da aliança entre PT e PDT para 2022.

“É como disse o governador Camilo Santana: “A aliança PT e PDT é uma aliança sólida, firme e consistente. Portanto, eu tenho certeza de que nós iremos permanecer com esta aliança, pelo bem do povo do Ceará”.

O governador em exercício esteve na região do Cariri assinando ordens de serviço do Programa Sinalize para os munícipios de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. O projeto vai implementar 30 mil m² de pavimentação e recuperação de vias de trânsito em cada uma das cidades do conhecido Crajubar. A obra está orçada em R$ 34.848.703,86. Durante a viagem, Leitão autorizou ainda a construção de duas areninhas em Barbalha.

