Mesmo com minoria na Câmara, Glêdson avalia que deve superar crise com Legislativo de Juazeiro

Prefeito de Juazeiro do Norte disse ter conversado com sete vereadores que já manifestaram interesse em trabalhar de forma mais próxima ao governo municipal

Enfrentando um embate com o Legislativo desde o início de sua gestão, o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), disse acreditar na pacificação com a Câmara Municipal nos próximos meses. Com minoria entre os vereadores, apenas em junho deste ano, o prefeito nomeou o parlamentar Rafael Cearense (Podemos) como líder do governo na Casa.

"A relação com a Câmara tende a ser cada vez mais harmônica, não vou dizer que vou ter uma base sólida e tranquila, mas ela pode ser mais harmônica a partir do momento em que os vereadores forem compreendendo nosso jeito de administrar. É natural que todo esse grupo que é eleito de oposição sinta a diferença, mas acredito que aos poucos vão perceber meu estilo de administrar e a gente vai começar a superar essas questões políticas", disse o prefeito ao programa Jogo Político.



Sobre o assunto Glêdson nega oposição a Camilo e diz votaria "tranquilamente" no petista para o Senado

Novas contratações em Juazeiro ficarão para 2022, diz prefeito

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O prefeito adiantou ter dialogado com sete vereadores que já manifestaram interesse em trabalhar em alinhamento com o Executivo municipal. "A gente tem que continuar convencendo as pessoas desse novo modelo político que a gente está implantando em Juazeiro", completou. Glêdson disse que tem levado as críticas como "uma bandeira até boa" e que espera uma constante fiscalização da Câmara.

"Se a Câmara fiscaliza, cobra e reivindica, os secretários vão se sentir cada vez mais estimulados, mais atentos, alertas e vão procurar errar menos. Não vai deixar espaço para servidor fantasma e certas situações que ocorreram", avaliou o juazeirense.

Ainda neste ano, Glêdson e o seu vice, Giovanni Sampaio (Podemos), foram absolvidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) em processo por abuso de poder econômico nas eleições municipais de 2020. A decisão em julgamento de primeira instância determinava a cassação dos diplomas dos gestores.

O prefeito enfrenta sua quarta CPI na Câmara. A investigação pretende apurar conduta de dispensa de licitação em suposto favorecimento na contratação direta da empresa Revert Pro Ambiental, responsável por prestar serviços de coleta de lixo e limpeza urbana.

Tags