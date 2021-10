Bolsonaro defende jogador de volêi Maurício Souza, expulso do Minas: "tudo é homofobia"

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ironizou o afastamento do jogador de vôlei Maurício Souza, do Minas Tênis Clube, por ele ter feito comentários homofóbicos nas redes sociais. "É só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar." A informação é do portal de notícias do UOL.

O atleta foi afastado, multado pelo clube e obrigado a se retratar. Para o presidente, "tudo é homofobia, tudo é feminismo".

Souza é apoiador de Jair Bolsonaro. A fala do presidente teve como pano de fundo um post sobre uma revista em quadrinhos em que o Super-Homem se assume bissexual.

Expulso

O clube anunciou na tarde desta quarta-feira, 27, que Maurício Souza não é mais jogador.

