CPI: Senadores do G7 criam grupo "Filhos do Otto e do Tasso" para homenagear veteranos

A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) revelou, nesta terça-feira, 26, a existência do grupo de WhatsApp do G7, chamado de “Filhos de Otto e Tasso”, criado por causa dos conselhos recebidos de Tasso Jereissati (PSDB-CE), 72, e Otto Alencar (PSD-BA), 74. A existência do grupo foi confirmada por Eduardo Braga (MDB-AM), o próprio Otto e pelo vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

A informação surgiu em sessão na qual será votado o relatório final do relator da comissão Renan Calheiros (MDB-AL), que recomendará 81 indiciamentos, sendo 79 pessoas e duas empresas. Decano da CPI da Covid-19, Otto falou sobre o grupo e agradeceu aos demais membros do bloco majoritário.

“No nosso grupo interno, onde discutimos as questões do andamento da CPI, Vossa Excelência [Randolfe] colocou Filhos de Otto e Tasso. Quero agradecer a todos aqueles que se consideraram meus filhos e de Tasso, porque me ouviram permanentemente, pela minha experiencia e de Tasso. Inclusive ontem, quando tivemos uma reunião muito longa que terminou uma hora da manhã”, disse Otto.

A atuação de Vossa Excelência na noite de ontem fez jus ao nome que foi dado ao grupo”, elogiou Randolfe. O parlamentar continuou: "A atuação de vossas excelências [Otto e Tasso] ontem à noite fez juz ao nome que foi designado ao grupo.

Alencar costurou um acordo para que os nomes do governador do Amazonas, Wilson Lima, e do ex-secretário de Saúde do Estado Marcellus Campêlo, fossem incluídos no parecer do relator, Renan Calheiros (MDB-AL). Apedido do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), o relator da comissão também decidiu incluir o senador Luiz Carlos Heinze (PP-RS) na lista de indicados.

