Barros apresenta notícia-crime contra Renan Calheiros por denúncia caluniosa e abuso de autoridade

16:30 | Out. 26, 2021

O deputado federal e líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-RR) apresentou nesta terça, 26, uma notícia-crime contra o senador Renan Calheiros, relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, por abuso de autoridade e denúncia caluniosa. No documento, Barros afirma ter sido indiciado sem evidências suficientes no relatório final da comissão.



A denúncia do deputado foi enviada ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux. Nela, o parlamentar diz estar sendo acusado de incitação ao crime, advocacia administrativa, formação de organização criminosa e improbidade administrativa, para que Renan Calheiros possa “satisfazer seu interesse de autopromoção” e “atacar e desgastar o governo”.



O deputado foi apontado pelo deputado Luís Miranda (DEM-PR) como um dos responsáveis pela negociação da vacina indiana Covaxin, em investigação da CPI. Houve um contrato de compra de R$ 1,6 bilhão em doses assinado em fevereiro, mas nada foi entregue, fazendo com que a negociação fosse suspensa pelo Executivo.



“Nenhum dos depoimentos colhidos pela CPI da Pandemia confirmou a versão defendida pelo senador Renan Calheiros em seu relatório”, afirma Barros em denúncia. Segundo o líder da Câmara, “todas as pessoas” teriam negado seu envolvimento em crimes investigados na CPI.



