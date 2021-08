Camilo responde convite da banda Coldplay: "Pode contar conosco nessa luta"

O Coldplay é um dos artistas convidados para o evento mundial Global Citizen Live e nesta segunda-feira, 23, a banda convocou o governador Camilo Santana e outros gestores brasileiros para ações contra as mudanças climáticas, tema principal deste ano. O evento, que tem como maior função alertar o mundo sobre as mudanças climáticas, também contará com um palco em Paris, na França, de onde Ed Sheeran, Doja Cat, DJ Snake, H.E.R., Black Eyed Peas e outros nomes.



O perfil oficial da banda também citou no Twitter os governadores Waldez Góes (PDT, Amapá), Helder Barbalho (MDB, Pará), Mauro Mendes (Democratas, Mato Grosso), coronel Marcos Rocha (sem partido, Rondônia), João Azevêdo (Cidadania, Paraíba) e Wellington Dias (PT, Piauí).

Na publicação, a banda afirma: "Olá, os estados que vocês representam têm uma ótima oportunidade para fazer história no combate às mudanças climáticas. Vocês vão se juntar a nós no Global Citizen Live com compromissos de conservação e adaptação?"

Olá @CamiloSantanaCE, the State of Ceará you represent has a great opportunity to make climate action history. Will you join us at #GlobalCitizenLive with commitments on conservation and adaptation? — Coldplay (@coldplay) August 23, 2021

O objetivo da mobilização é que o movimento ajude a lançar as bases para o sucesso na cúpula do G20 em Roma, bem como na COP 26 em Glasgow no final do ano, nas quais o Brasil possui participação. A Global Citizen Live é apoiada por mais de 35 governos e líderes mundiais, incluindo o Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e outros representantes mundiais:



Também participam o primeiro-ministro da Itália e presidente do G20, Mario Draghi, o presidente da França, Emmanuel Macron, além da Alemanha, Noruega, Croácia, Espanha, Bélgica, Luxemburgo, Suécia, Fiji, Nigéria, África do Sul, entre outros. Na América Latina e no Caribe, o Global Citizen live é apoiado pelos seguintes 15 países: México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Bolívia, Chile, Argentina, Paraguai, Antígua e Barbuda, Barbados, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas e São Cristóvão e Nevis.

A campanha também impulsiona os compromissos na luta contra a Covid-19, a insegurança alimentar, as mudanças climáticas, a crise educacional e a falta de equidade, bem como no apoio ao financiamento do desenvolvimento sustentável. O Global Citizen Live culminará com uma transmissão global de 24 horas, com festivais ao vivo em Nova York, Paris, Dubai, Seul e locações pré-gravadas na África e no Rio de Janeiro, em 25 de setembro de 2021.

