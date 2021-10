Em Pernambuco, Bolsonaro busca polarização em discurso e diz que PT só concluiu obras no exterior

Presidente foi ao Sertão de Pernambuco para a inauguração do Ramal do Agreste, obra que faz parte da transposição do Rio São Francisco

Em Sertânia, no Sertão de Pernambuco, para a inauguração do Ramal do Agreste, etapa do Projeto de Integração do Rio São Francisco, nesta quinta-feira (21), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) buscou a polarização no seu discurso, fazendo críticas aos governos do PT e ao ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva, apesar de não citar diretamente o seu nome.

Bolsonaro alegou que o seu governo se deparou com uma série de obras inacabadas oriundas das gestões anteriores do PT. "Agora, o PT realmente foi muito bom, acabou excelentes obras fora do brasil, com dinheiro nosso do BNDES. É metrô em Caracas, é porto em Cuba, aeroporto em Angola e tantas e tantas obras em países comunistas e socialistas. Nós não queremos isso mais para o nosso Brasil", disse.

Sobre o assunto Trump lança rede social em parceria com deputado descendente da família imperial brasileira

Secretários de Guedes pedem demissão após manobra para driblar teto de gastos

Bolsonaro critica relatório da CPI da Covid: 'festival de baboseiras'

Bolsonaro: Acham que se eu oferecesse ministério, não estaria tudo resolvido?

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente tratava sobre obras executadas pela empreiteira Odebrecht no exterior financiadas com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), nos governos de Lula.

O chefe do Planalto falava sobre a atuação do relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), quando fez referência a Lula. No momento, fechou uma pasta que estava segurando, e fez um gesto com as palmas das mãos abertas, mostrando apenas nove dedos. Lula perdeu um dos dedos quando ainda exercia a profissão de metalúrgico.

"E aquele cara vem dizendo que quer Renan Calheiros presidindo o senado com a eleição dele à presidente da República. O povo brasileiro sabe o que passou ao longo desses 14 anos, o que foi um governo basicamente envolvido em corrupção, do primeiro ao último dia dos seus governos", afirmou Bolsonaro

Após a afirmação, os presentes no local entoaram as palavras de ordem: "A nossa bandeira jamais será vermelha". Bolsonaro também recorreu ao simbolismo das cores verde e amarela, utilizada pelos seus apoiadores nas manifestações e até mesmo nos nomes de programas do governo, como o Casa Verde Amarela.

"Nós escolhemos o caminho mais difícil. Mas sabemos que na ponta da linha vem a gratidão, vem o reconhecimento, vem o carinho de vocês, e o carinho maior que nós vemos são as mudanças das cores que se vê pelas ruas do Brasil. Cada vez mais o verde e amarelo simbolizando a esperança, o progresso e a honestidade, deixando para trás o vermelho da corrupção, do descaso e do retrocesso. Isso não vai mudar. Cada vez mais verde e amarelo para todos nós", disse.

Participaram do evento os ministros do Turismo, Gilson Machado, do Trabalho e da Previdência Social, Onyx Lorenzoni, do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, além do líder do governo no Senado Federal, Fernando Bezerra Coelho (MDB).

Tags