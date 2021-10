Após declarar apoio a Camilo, Glêdson Bezerra falta a jantar com Capitão Wagner

Comportamento de prefeito de Juazeiro do Norte dá indícios de distanciamento dele com grupo de Wagner para aproximação com o governador Camilo Santana

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), faltou a um jantar com o deputado federal Capitão Wagner (Pros) nesta quarta, 13, no Cariri. A ausência dá indícios do distanciamento do gestor com o grupo político que o apoiou durante a última campanha municipal, indicam informações dos portais de notícias da região.

No início desse mês, o prefeito anunciou, em entrevista a uma rádio local, que votará em Camilo Santana para o Senado (PT), em 2022. Chama a atenção o fato de o governador ser adversário político de Wagner no estado.

Segundo informações do portal News Cariri, a conversa nos bastidores é de que o prefeito realmente está se distanciando do projeto político de Wagner e pode, inclusive, compor palanque com a chapa governista no próximo ano.

O jantar ao qual Glêdson faltou foi organizado por Dorian Lucena, secretário de segurança de Juazeiro do Norte e figura muito próxima ao Capitão Wagner no município.

Outros aliados de Glêdson e do deputado federal compareceram ao encontro, como o empresário Gilmar Bender, cotado para compor chapa com Wagner em 2022, na disputa estadual, e o secretário do Meio Ambiente Diogo Machado.

O deputado federal está na região desde ontem. Durante o jantar, o parlamentar destacou a relevância de Eunício Oliveira, líder do MDB, nas eleições do próximo ano. “Ele tem serviços prestados ao Estado e já está nos abrindo portas para as lideranças nos apoiarem”, disse Wagner durante encontro, segundo informações da Rádio Tempo FM de Juazeiro do Norte.

O POVO tentou contato com Glêdson Bezerra e Capitão Wagner sobre o assunto, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.



