Antes opositor, Gledson Bezerra diz que votará em Camilo para senador

Prefeito de Juazeiro do Norte, Gledson Bezerra (Podemos) afirmou em entrevista a uma rádio do município que votará no governador Camilo Santana (PT) para o Senado Federal. O petista provavelmente disputará a vaga que hoje é de Tasso Jereissati (PSDB) no Legislativo. Nesse momento, o tucano emite sinais de que sairá da vida pública ao final do mandato federal.

O aspecto curioso da fala reside no fato de Bezerra estar entre os gestores próximos ao deputado federal Capitão Wagner (Pros), líder do grupo que se opõe à coalizão que governa o Ceará, liderada por Camilo, pelo senador Cid Gomes e pelo ex-ministro Ciro Gomes, os dois últimos pedetistas.

A oposição deixou 2020 com um balanço positivo das disputas municipais, pois contabilizou vitórias em cidades estratégicas, das mais importantes do Estado: Juazeiro do Norte (Gledson, do Podemos), Caucaia (Vitor Valim, do Pros), Maracanaú (Roberto Pessoa, do PSDB) e São Gonçalo do Amarante (Professor Marcelão, do Pros). A declaração do gestor de Juazeiro do Norte tem potencial de mudar a contagem.

"Não voto em partidos, eu voto em pessoas, e sempre me dei muito bem com o governador Camilo, uma relação tranquila. Votei nele para governador, isso eu disse, inclusive, durante um debate, e depois de eleito (prefeito de Juazeiro do Norte), embora não tenha sido o prefeito apoiado pelo governador, mas ele tem sido muito aberto", justificou o prefeito.

Um dos exemplos citados por ele para explicar o apoio antecipado a Camilo foram R$ 6 milhões solicitados pela Prefeitura de Juazeiro do Norte para subsidiar a manutenção do preço da passagem de ônibus. Gledson descreve a relação com o Palácio da Abolição como "muito tranquila", facilitada pelo vice-prefeito Giovanni Sampaio (PSD) e pelo deputado estadual Fernando Santana (PT).

"Se ele não trabalhasse pela nossa cidade eu até diria, 'respeito você, mas não voto', mas é um cara que está trabalhando por nossa cidade, é um governante que atende aos nossos anseios. Então, eu já disse, reafirmo, se ele sair candidato a senador - embora não goste de falar sobre isso, faz parte da política - certamente teria nosso apoio", afirmou o prefeito.

Em 2020, Camilo apoiou a reeleição de Arnon Bezerra (PTB) contra Gledson. A cidade nunca reelegeu prefeitos, sina que se confirmaria novamente com a derrota do petebista.

