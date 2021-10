Projeto de André Fernandes quer fixar placas contra cristofobia em estabelecimentos do Ceará

Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) propõe a fixação de placas ou cartazes informativos com conteúdo contra a cristofobia. De autoria do deputado André Fernandes (Republicanos), o texto sugere a inserção dos materiais em estabelecimentos públicos e privados do Ceará.

De acordo com a matéria, as placas ou cartazes devem vir com seguinte informação: “Não à cristofobia”, acompanhada da mensagem: “É proibida a prática de atos discriminatórios e de ridicularização contra pessoas em razão da sua fé em Jesus Cristo”.

Segundo Fernandes, a palavra cristofobia tem “estado presente nas discussões políticas, nas diversas mídias sociais e também nos espaços públicos”. O deputado alega que “como consequência, a fé dos cristãos acaba sendo alvo de piadas, sátiras e menosprezo pelos mais diversos meios, o que pode configurar a prática da cristofobia”.

“Vale destacar que constitui dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, nos termos do art. 3º, inc. IV, da Constituição Federal”, diz trecho do projeto.

A proposta aparece cinco meses depois da aprovação do projeto de lei do deputado Elmano de Freitas (PT) que, no âmbito do combate à violência LGBTfóbica no Ceará, incentivou a instalação de placas, também a serem afixadas em espaços públicos e privados, para coibir a violência contra pessoas LGBT. A instalação das placas tornou-se lei, sendo sancionada pelo governador Camilo Santana (PT) e publicada no Diário Oficial.

Em seu projeto, Elmano determinou que as placas devem ser fixadas no lado externo ou em uma das entradas dos estabelecimentos, de forma que fiquem visíveis para o público presente. A placa deve ter o tamanho mínimo de 50 cm x 50 cm e deve dizer que “É expressamente proibida a prática de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero”.

