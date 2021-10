Luizianne quer saber o que Paulo Guedes fará para combater inflação e desemprego

O texto do requerimento defende ser "notável" a alta dos preços em nível mundial e que, no Brasil, a tendência "se acelera muito mais e penaliza os mais pobres, induzindo à favelização e potencializando a extrema pobreza"

A deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) apresentou à Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, 13, um requerimento para solicitar ao ministro da Economia, Paulo Guedes, informações sobre as estratégias e planejamentos que serão adotados pela pasta para conter a alta da inflação no Brasil e impulsionar a geração de empregos.

O texto do requerimento defende ser "notável" a alta dos preços em nível mundial" e que, no Brasil, a tendência "se acelera muito mais e penaliza os mais pobres, induzindo à favelização e potencializando a extrema pobreza". Em nota, a deputada defende que os indicadores do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e do Índice de Preços no Consumidor (INPC) já ultrapassam os dois dígitos nos últimos 12 meses, o que representa uma inflação recorde nos últimos 20 anos, em 2021.

Sobre o assunto Luizianne rebate presidente do PSDB após críticas à sua gestão: "Narrativa para enganar pessoas"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em defesa do texto, Luizianne destaca os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua), divulgada no dia 30 de junho pelo pelo "Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística". O levantamento aponta que o número de brasileiros desempregados chegou a 14,6% no trimestre encerrado em maio, o que representa mais de 14 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho no país. O número de ocupados também cresceu 0,9% na comparação com o trimestre anterior.

A petista também alega que os dados comprovam a ineficácia da Reforma Trabalhista. "O receituário neoliberal afundou a sociedade brasileira na miséria, favelização e banalização da compra de ossos, carcaças de peixes e pés de galinha. Infelizmente, vamos regressar ao Mapa da Fome, que os governos do PT tanto lutaram para retirar o Brasil, através de Estado forte e políticas de inclusão", afirma a parlamentar.

Tags