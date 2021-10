Guimarães defende Dilma e diz que Ciro "não pode falsear a verdade"

O deputado federal José Guimarães (PT) saiu em defesa da ex-presidente Dilma Roussef (PT) após as acusações feitas pelo ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes (PDT) contra a petista. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar disse que o ex-governador do Ceará tem direito de se candidatar à Presidência, porém, não pode "faltar com a verdade" contra Dilma e o ex-presidente Lula.

"O Ciro Gomes tem o direito de ser candidato pelo PDT. O que ele não pode é falsear a verdade. Essa é uma fala tão estapafúrdia que só pode ser fake news. Nosso compromisso sempre será com a verdade. Lula sempre trabalhou e lutou contra o impeachment de Dilma", disse Guimarães.



2. @cirogomes tem o direito de ser candidato pelo PDT. O que ele não pode é falsear a verdade. Essa é uma fala tão estapafúrdia que só pode ser fake news. Nosso compromisso sempre será com a verdade. @LulaOficial sempre trabalhou e lutou contra o impeachment de @diImabr. October 13, 2021

Mais cedo, ao podcast Estadão Notícias, Ciro acusou Lula de ter operado em favor do impeachment de Dilma, em 2016. Momentos depois, a ex-presidente Dilma Rousseff rebateu o pedetista: "Está tentando de todas as formas reagir à sua baixa aprovação popular. Mais uma vez mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço", acusou a petista. O embate rendeu uma série de publicações.

Sobre o caso, Guimarães defendeu a honestidade da sua correligionária. "Como seu líder na Câmara, vi de perto sua coerência, seriedade e competência. Ela foi afastada não por seus erros, mas por uma trama midiática dos que não souberam conviver com o resultado das urnas", disse sobre o impeachment.

No Ceará, ataques do líder pedetista a Lula têm colocado em em avaliação a aliança PT-PDT. Para 2022, as críticas alimentam correntes do PT que defendem candidatura própria do partido para 2022, entre eles os deputados federais Luizianne Lins e José Airton. Questionado sobre o tema, Guimarães disse que não iria se manifestar.

