Pastor Valdemiro é condenado por dizer que Rui Costa fez 'pacto com capeta'

Líder da Igreja Mundial do Poder de Deus terá que pagar R$ 35 mil a Rui Costa. Pastor Valdemiro Santiago foi condenado após dizer que governador da Bahia fez 'pacto com capeta'

O pastor Valdemiro Santiago foi condenado por danos morais após dizer que Rui Costa (PT), governador da Bahia, fez 'pacto com o capeta'. De acordo com a decisão, a fala foi registrada durante um programa de televisão veiculado em março de 2020, quando teve início a pandemia do novo coronavírus no Brasil.

A declaração do líder da Igreja Mundial do Poder de Deus se referia ao protocolo sanitário adotado no estado baiano que impôs restrições de circulação de pessoas e ao funcionamento de templos religiosos, dentre outras restrições.

A condenação é assinada pela juíza Indira Fábia dos Santos Meireles, da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador, e data de 24 de setembro deste ano.

O pastor ainda tentou contestar afirmando não ter direcionado ofensas ao governador. Valdemiro também alegou liberdade de expressão para requerer improcedência dos pedidos.

Na decisão, a juíza afirmou que “não é preciso ser nenhum expert” para verificar que a declaração foi direcionada a Rui Costa.

Em nota ao Portal Metrópoles, o governo da Bahia comemorou a decisão dizendo que a Justiça brasileira “age com o rigor da lei contra aqueles que causam danos morais e outros prejuízos à honra dos cidadãos”.



