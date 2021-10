Lula perde processo contra revista e terá de pagar R$ 150 mil

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) entendeu que a revista IstoÉ não cometeu irregularidades ao publicar uma reportagem intitulada “Levei Mala de Dinheiro para Lula”, que trazia uma entrevista com Davincci Lourenço de Almeida, homem que alega ter levado uma mala de dólares para pessoas que a entregariam ao ex-presidente petista em 2012.



Lula processou a revista, os autores do texto e o próprio entrevistado, alegando que a reportagem era mentirosa e exigindo uma indenização de R$ 1 milhão por danos morais. O petista perdeu na primeira e na segunda instâncias. Para o desembargador James Siano, “a revista se limitou a reproduzir matéria objeto de apuração criminal, com a identificação do denunciante.". A informação é da coluna do jornalista Rogério Gentile, da Folha de S.Paulo.

À Justiça, os advogados de Lula disseram que a denúncia é “mentirosa e inventada por um farsante que almeja apenas momentos de fama instantânea às custas de quem quer que seja”. Os jornalistas da IstoÉ falaram que a entrevista foi publicada exatamente de acordo com o que foi declarado por Davincci e no contexto em que o ex-presidente era investigado por corrupção, o que garantiria “a verossimilhança necessária para a publicação” do texto.

Lula deverá pagar os honorários dos advogados da revista e de Davincci, calculados em 15% sobre o valor da indenização solicitada (R$ 150 mil). O ex-presidente ainda pode recorrer.