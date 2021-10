Fabiano Contarato diz que Bolsonaro encoraja população a expor "aquilo que de pior existe nela"

15:25 | Out. 07, 2021

O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) afirmou que a eleição do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teve um efeito "muito negativo" para grupos LGBTQIA+ e outros segmentos minoritários da sociedade. De acordo com o parlamentar, isso ocorre porque a postura de Bolsonaro "legitima as pessoas a exporem aquilo de pior que existe nelas". A declaração foi dada nesta quinta-feira, 7, durante entrevista ao portal UOL.

Contarato, que é assumidamente gay, relatou que conhece pessoas gays e lésbicas que pararam de andar de mãos dadas com os companheiros após a vitória de Bolsonaro nas urnas. Para ele, Bolsonaro encoraja posturas preconceituosas em parte da população porque age desse modo no dia a dia.

"O efeito da eleição do Bolsonaro foi muito negativo, não tenho dúvida (...) Quando você vê o chefe do Executivo expor comportamentos racistas, machistas, xenófobos, sexistas e homofóbicos, as pessoas se sentem legitimadas a expor aquilo que de pior existe nelas".

O senador ressalta ainda um “efeito jurídico" da eleição de Bolsonaro, alegando que discussões progressistas têm sofrido mais resistência no Congresso; além do "efeito emocional de um comportamento dentro da população que se sente legitimada pelo discurso de ódio”

Na semana passada, durante sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado, Contarato expôs postagem homofóbica do empresário Otávio Fakhoury, enquanto o mesmo estava depondo no Senado. O caso repercutiu amplamente nas redes sociais e o parlamentar tem recebido apoio público desde então. Ele justificou a fala afirmando que se omitir, naquela ocasião, significaria um “ato de covardia".



