Saiba como você pode pedir uma urna eletrônica emprestada ao TRE-CE

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) permite empréstimo gratuito das urnas eletrônicas para auxiliar eleições de empresas privadas e órgãos públicos. O projeto é retratado pela série de vídeos “A Urna É Nossa”, como parte de uma iniciativa para enfatizar a confiança no equipamento e incentivar seu uso nas próximas eleições.

Para solicitar o serviço, deve-se entregar o requerimento na secretaria do TRE, na Rua Jaime Benévolo, n° 21, Centro, caso a eleição seja realizada em Fortaleza. Já para o interior do estado, o pedido será feito através do cartório eleitoral da zona onde acontecerá o evento. Ambos os casos também podem optar por enviar o ofício para o e-mail: [email protected], assinado e digitalizado. A solicitação deve ser realizada com 60 dias de antecedência, ou com 15, se a eleição for de pequeno porte.



Na solicitação, deverá constar a quantidade de urnas que serão necessárias, a data da eleição, o cargo a ser votado, o nome e telefone do solicitante e outras informações consideradas relevantes: número de funcionários que irão participar, por exemplo.

As regras e os procedimentos aplicados durante a eleição ficam a cargo da empresa ou organização. A Justiça Eleitoral será um facilitador: preparando as urnas, promovendo o treinamento de mesários, os quais são indicados pelo solicitante, e prestando apoio técnico durante a apuração de votos.

Vale ressaltar que podem ser beneficiados: associações, conselhos de classe, conselhos tutelares, construtoras, cooperativas, empresas de transporte, hotelaria e telemarketing, hospitais, indústrias, entre outros. Além de escolas, universidades, sindicatos e federações.

Entretanto, nenhum empréstimo de urna acontece nos 120 dias que antecedem ou nos 30 dias seguintes a eleições municipais, estaduais ou federais.

Para entrar em contato, ligue para a Seção de Empréstimo de Urnas e Resultados Eleitorais: (85) 3453-3815 ou envie e-mail: [email protected].



