Heitor Freire critica impeachment e diz que Bolsonaro "tenta acertar mais do que errar"

Membro da executiva nacional do PSL, o deputado federal Heitor Freire (CE) criticou nesta terça-feira, 5, os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Congresso Nacional. Sobre a mesa do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a quem cabe a decisão sobre a abertura do processo, há atualmente 124 pedidos de cassação do mandato de Bolsonaro.

Segundo o parlamentar, os pedidos "não têm como sair do papel" e servem para "criar bordão para militância de esquerda". "Essa questão do impeachment não tem nem como sair do papel. Uma comissão especial demora 180 dias, a defesa no Senado é de seis meses, não tem como isso acontecer. ficar falando de impeachment é só para criar bordão para militância de esquerda que não gosta do presidente Bolsonaro", disse Freire em entrevista ao programa Jogo Político.

"Pessoalmente contra" os pedidos, Heitor afirmou ainda que o tema "está fora de cogitação" e pode banalizar o impeachment. "Quando algo muito sério de improbidade administrativa que acontece aí vem o impeachment. A gente não pode banalizar o impeachment. Faltam apenas 12 meses para as eleições, se querem derrotar o presidente Bolsonaro aguardem as eleições, derrotem lá e a gente vai aceitar a democracia", avaliou.



A maioria dos partidos com representantes no Congresso reagiu duramente contra os discursos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro nos atos, em Brasília e São Paulo, de 7 de Setembro. No mesmo mês, as siglas organizaram um superpedido de impeachment do chefe do Palácio do Planalto.

O documento reúne denúncias sobre omissões e erros no combate à pandemia, ameaça para constranger membros dos Poderes, uso autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso do poder, etc.

O presidente, segundo o deputado, apresenta uma má performance por ser "mal assessorado" e vítimas de "cascas de banana". "Eu acredito que ele é um homem bom e que tenta acertar, mas ele é mau assessorado e tem pessoas, muito babão do lado dele, que dão maus conselhos pro presidente, que joga cascas de banana para o presidente cair e falar coisas que não deve falar, mas acredito que ele tenta acertar mais do que errar", completa Freire.



