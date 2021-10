Com partidos de oposição e movimentos sociais, Fortaleza sedia atos contra Bolsonaro neste sábado, 2

A "Campanha Fora, Bolsonaro" realiza, neste sábado, 2, atos em todo Brasil contra o governo do presidente da República. Em Fortaleza, diversos movimentos sociais, partidos de oposição e centrais sindicais se reúnem para uma manifestação partindo da Praça Clóvis Beviláqua (Praça da Bandeira), em direção à Praça do Ferreira, ambas no Centro. A concentração está marcada para as 8h da manhã.

Na capital cearense, o ato conta a participação de lideranças dos partidos de oposição a Bolsonaro no Congresso Nacional e nos estados, como o PT, PSOL, PC do B, PDT, PCB e UP. Atuando na organização, também integram a mobilização diversos movimentos sociais, como a Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo e Fórum Sindical, Popular e de Juventudes de Luta pelos Direitos e pelas Liberdades Democráticas e o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC-Sindicato).

A ida às ruas visa protestar contra os mais recentes ataques antidemocráticos proferidos por Bolsonaro e sua base de apoio nos atos no último dia 7 de setembro. Entre as principais bandeiras, está a luta contra os cortes na saúde e educação, as privatizações, a má condução do governo federal durante a pandemia da Covid-19, o desemprego, e a alta dos preços dos alimentos, do gás de cozinha e da conta de luz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em Fortaleza, a manifestação deve contar com falas de políticos, e intervenções culturais serão feitas pelas ruas e avenidas do Centro. No Ceará, outras seis cidades do interior já confirmaram atos “Fora, Bolsonaro” no dia 2: Iguatu, Juazeiro do Norte, Sobral, Viçosa do Ceará, Russas e Canindé.

“Conclamamos todos os movimentos, organizações, ativistas e a população cearense a se somar na pressão pelo fim deste desgoverno e na luta que unifica todos nós: pelo ‘fora Bolsonaro’ e pelo impeachment. Somente com a pressão das ruas vamos conseguir impedir que Bolsonaro continue atacando nossos direitos, as liberdades, a democracia e a soberania”, diz o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Ceará e membro da Frente Brasil Popular, Wil Pereira.

Para Nericilda Ramos, da Frente Povo Sem Medo, o ato deve ser a maior manifestação popular em defesa da democracia e contra o governo federal até o momento. Ela avalia ter conseguido uma ampla construção envolvendo amplos setores populares, movimentos sociais e partidos do campo da esquerda e centro-esquerda. “Ninguém aguenta mais este governo. Se aproxima o Natal e as condições de vida do povo só pioram. Essa maioria popular indignada se expressará nas ruas dia 2. Essa pressão popular é a força necessária para termos um Brasil livre de Bolsonaro”, afirma.

Em todo o Brasil, além do "Fora, Bolsonaro e impeachment já", os manifestantes também devem reforçar críticas à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 32/2020, da Reforma Administrativa. Nas últimas semanas, entidades realizaram uma série de mobilizações dos servidores públicos para tentar barrar a votação e a tramitação da proposta.



Segundo o presidente do Adufc, Prof. Bruno Rocha, a luta contra a PEC endossa a mobilização para o "Fora, Bolsonaro". “A PEC 32 nega o acesso da população brasileira a serviços básicos e essenciais como saúde, educação, segurança e assistência social. E estamos numa luta incansável e ininterrupta contra mais esse ataque à sociedade brasileira. Por isso também estaremos nas ruas no dia 2, pra barrar um desgoverno que nos envergonha em todos os cenários e que não tem nenhum compromisso com o país", diz o docente.

Na última quinta-feira, 27, a ADUFC sediou, em Fortaleza, a última reunião para a construção local do "Dia Nacional pelo Fora Bolsonaro e Mourão". O encontro contou com a representação de instituições sindicais, estudantis e movimentos sociais e serviu de base para a organização dos atos deste sábado. Até a última quinta-feira, 30, já havia mais de 215 atos confirmados em mais de 207 cidades brasileiras e pelo menos 20 no exterior.

A atual manifestação contra Bolsonaro é a sexta que acontece em 2021. Protestos já foram realizados nos dias 29 de maio, 19 de junho, 3 de julho, 18 de agosto e 7 de setembro (Marcha dos Excluídos).

Tags