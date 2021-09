Bia Kicis faz live durante CPI da Covid e é advertida por Aziz

Deputada da base do governo participou da comissão durante depoimento do empresário Luciano Hang, também apoiador de Bolsonaro

A deputada federal Bia Kicis (PSL-SP) participava nesta quarta-feira, 29, da CPI da Covid, no Senado, quando foi repreendida por Omar Aziz, presidente da Comissão. O puxão de orelha aconteceu porque a parlamentar estava fazendo uma transmissão ao vivo nas redes sociais dela durante o depoimento de Luciano Hang, empresário dono da rede varejista Havan e apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"Não é permitido fazer live aqui, deputada. É muito bem-vinda nesta CPI, mas gostaria de pedir para a senhora não fazer live", disse Aziz.

Kicis atendeu ao pedido do senador e encerrou a live, mantendo somente uma transmissão no Facebook, com imagens da TV Senado. A deputada disse desconhecer a proibição.

Kicis transmitiu imagens do Senado para seus seguidores e narrou o cenário enquanto Hang falava aos parlamentares. Ela publicou vários vídeo ao longo desta quarta-feira.

