Girão pede que Hang abra loja da Havan no Ceará e patrocine times de futebol

O senador cearense Eduardo Girão (Podemos) usou o seu tempo de perguntas na CPI da Covid nesta quarta-feira, 29, para pedir ao empresário Luciano Hang a abertura de uma loja da Havan em seu estado. O ex-presidente do Fortaleza também solicitou que o depoente avaliasse a possibilidade de patrocinar um dos times de futebol do estado, como o Ceará e o Fortaleza

Em momento de fala, Girão disse que o Ceará está "de portas abertas" para receber as lojas da Havan. Ele avaliou que as empresas devem "gerar emprego e esperança para as pessoas". "No que eu puder fazer, no limite das minhas forças, eu vou ajudar", disse o senador.

Logo depois, o parlamentar sugeriu um eventual patrocínio aos times do futebol cearense. "Eu sei que você é investidor do futebol brasileiro, que é uma paixão de todos aqui. E dois clubes nossos, um está em terceiro que é o Fortaleza ,e o outro em décimo primeiro, que é o Ceará. São clubes que têm excelentes gestões e se o senhor for investir no Nordeste, por favor, veja isso", completou Girão.



