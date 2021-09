"Não faço milagre", diz Bolsonaro sobre aumento no preço do diesel

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) declarou nesta segunda-feira, 27, que o país passará por reajuste no preço do diesel. A fala ocorreu durante conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada. Segundo Bolsonaro, apesar dos brasileiros estarem “insatisfeitos” com os sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis, não consegue "fazer milagre".

O chefe de Estado ainda declarou que o produto não sofre alteração de valor há cerca de três meses. "Pessoal está insatisfeito? Está. Inclusive estamos há três meses sem reajustar o diesel. Vai ter um reajuste daqui a pouco. Não vai demorar. Agora, não posso fazer milagre", disse Bolsonaro.

Segundo informações do portal Uol, o presidente também declarou que o "o problema" com os preços dos combustíveis "não é só aqui" no Brasil, mas "no mundo todo". Ele ainda declarou que quem estiver “insatisfeito" com seu governo é "só mudar na eleição do ano que vem", fazendo relação à disputa presidencial que ocorrerá em 2022.

Em conversa com seus apoiadores, Bolsonaro frisou também que recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que o Congresso Nacional fixe, em até 120 dias, a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis nos estados. Também foi solicitado que a Corte reconheça que os governadores não podem cobrar o imposto de forma proporcional. Anteriormente, o chefe de Estado já havia declarado que a responsabilidade pelos preços altos era dos governadores.

