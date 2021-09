Projeto apresentado na Câmara pode barrar eventual candidatura do ex-presidente Lula

Um Projeto de Lei (PL) protocolado na Câmara dos Deputados pode barrar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022. De acordo com a proposta, de autoria do deputado Junio Amaral (PSL-MG), cidadãos que tenham sido condenados à prisão ficariam inelegíveis por oito anos, mesmo em caso de anulação do processo ou da pena.

O autor da matéria diz que disse que o objetivo é impossibilitar a candidatura de condenados que conseguiram anular sentença apenas por causa de “formalidades” dos processos. O parlamentar negou que o projeto tenha sido pensado para ter Lula como alvo principal, mas disse que o ex-presidente é um dos principais beneficiários da “leniência” da Justiça.

“Em regra, o cara que chega a ser condenado à prisão é porque já fez muita besteira, que já provou que não consegue viver em sociedade. Como a gente deixa que um cara que já provou isso possa não só retornar à sociedade, mas também, brevemente, após isso, já representar o povo?”, questionou Amaral em entrevista ao programa Os Pingos nos Is.

Lula havia sido condenado em segunda instância no âmbito da Operação Lava Jato, mas as sentenças foram anuladas. O Supremo Tribunal Federal declarou a suspeição do ex-juiz Sergio Moro, nos casos envolvendo o petista.

Para valer já no pleito do ano que vem, o projeto do deputado mineiro teria que ser aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) até o próximo sábado, 2 de outubro, (um ano antes da eleição).



