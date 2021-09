De "protesto contra a fome" a "arruaça", políticos comentam ocupação da Bolsa

Políticos reagiram à ocupação feita hoje por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e outros movimentos sociais na Bolsa de Valores, localizada no centro de São Paulo. Comentários contrários e favoráveis ao protesto pautaram o debate de personalidades da política nesta quinta-feira, 23.

Em protesto contra a fome e a desigualdade, o MTST justificou o local escolhido por simbolizar a "especulação" e a "desigualdade social", e chamou pessoas ligadas ao mercado financeiro de "parasitas que vivem do rentismo". Como as negociações na Bolsa são feitas eletronicamente, o ato não afetou os negócios.

Nas redes sociais, as críticas partiram principalmente de políticos bolsonaristas, que repudiaram a ação dos movimentos de esquerda. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por exemplo, usou o termo "lulalá" para associar o ato ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A deputada Carla Zambelli (PSL-SP), por sua vez, chamou os movimentos sociais de "o braço terrorista do PSOL". Já a deputada governista Bia Kicis (PSL-DF) ironizou a ocupação como "a invasão do bem".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lulalá…brilha uma estrela… Lulalá … cresce a esperança … Lulalá …valeu a espera … Lulalá… pic.twitter.com/WoLTxfXXuy — Ricardo Salles (@rsallesmma) September 23, 2021

Guilherme Boulos, que é líder sem-teto e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSOL, celebrou a ocupação do local dizendo que "o lucro de uns não pode ser a fome de outros". A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) disse que "enfrentar o cinismo do [ministro da Economia] Paulo Guedes e de seus comparsas é fundamental".

O lucro de uns não pode ser a fome de outros. Parabéns ao @mtst pela ação na Bolsa de Valores!

— Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) September 23, 2021

Gente que nada produz, não gera emprego, vive da teta do Estado e faz arruaça contra quem contribui para a vida dos brasileiros.



Boulos diz ser moderado, mas manda os pelegos do MTST invadir o centro financeiro do país.



E o PSOL propaga mentiras que caíram com o muro de Berlim. https://t.co/trhQ5tk0F4 — Fernando Holiday (@FernandoHoliday) September 23, 2021 A militância do @mtst ocupou a Bolsa de Valores de São Paulo em protesto contra a fome e denunciando a alta dos preços pic.twitter.com/hyyub4BM0q — Manuela (@ManuelaDavila) September 23, 2021 “Atos democráticos”… https://t.co/5MVnVcBFBQ — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) September 23, 2021 MST invade a Bolsa de valores. Invasão do bem, invasão democrática. Essa é a narrativa mas na verdade, os fatos são bem diferente. Não há nada de democrático em se invadir propriedade privada para fazer reivindicação política. pic.twitter.com/CC4pF76SYL — Bia Kicis (@Biakicis) September 23, 2021

Bastou o Governo Bolsonaro ser elogiado pelo FMI por medidas econômicas de sucesso, para o braço terrorista do PSOL ser acionado.



O puxadinho do mesmo bando que assaltou o Brasil tenta conter sua recuperação.



Não conseguirão!



O povo está de olho. pic.twitter.com/RVlQPvg5Rp — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) September 23, 2021

Tags