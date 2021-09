Em protesto contra fome e desemprego, MTST ocupa Bolsa de Valores em São Paulo

O Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) anunciou, nesta quinta-feira, 23, nas redes sociais, ter ocupado o prédio da Bolsa de Valores Brasileira, na cidade de São Paulo. O ato ocorre em protesto contra a falta de empregos e aumento da fome no país. “Enquanto as empresas lucram, o povo passa fome e o trabalho é cada vez mais precário”, defende a publicação no Twitter.



Segundo informações do portal G1, o local foi escolhido porque as ações de grandes empresas seguem em alta neste ano, com crescimento de 1,2% no Produto Interno Bruto (PIB), mesmo com aumento da miséria no país.

“Os lucros recordes dos bancos, o aumento de grandes fortunas e o surgimento de 42 novos bilionários no mesmo país onde a insegurança alimentar atinge mais de 116 milhões de pessoas e a fome já é uma realidade para mais de 19 milhões precisa acabar”, diz uma segunda publicação do movimento que usa as Hashtags #Tatudocaro e a #aculpaédobolsonaro, indicando que o ato também pede a saída do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Dentro do prédio, participantes da manifestação exibiam cartazes com os dizerem “Sua ação financia nossa miséria”, "Brasil tem 42 novos bilionários enquanto 19 milhões passam fome", "Tem gente ficando rica com a nossa fome".

Barracas também foram levadas para ocupar na B3, indica o G1.

Até esta quinta-feira, a bolsa de valores seguia em queda de 5%, situação que tem ocorrido desde o acirramento da crise política, aumento da inflação e alta nos juros.

Repercussão:

Nas redes sociais, um dos primeiros a comemorar a manifestação foi o ex-candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (Psol). “É o Brasil real na Bovespa!”, disse Boulos em tuíte.

URGENTE! Movimentos sociais ocuparam agora a Bolsa de Valores de São Paulo num protesto contra a fome e o desemprego. É o Brasil real na Bovespa! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) September 23, 2021

O MTST segue atualizando os acontecimentos sobre a manifestação na rede social.

Ocupamos a bolsa de valores de São Paulo, maior símbolo da especulação e da desigualdade social. Enquanto as empresas lucram, o povo passa fome e o trabalho é cada vez mais precário. Quem segura o Bolsonaro lá são os donos do Mercado! #TáTudoCaro #ACulpaÉdoBolsonaro pic.twitter.com/eteezux8vb — MTST (@mtst) September 23, 2021





