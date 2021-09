Bolsonaro diz Covid só encurtou vidas de vítimas em "alguns dias ou algumas semanas"

Em entrevista, Bolsonaro ainda afirmou que o total de mortes provocadas pelo vírus no país foi "superdimensionado".

Em entrevista a alemães de extrema direita concedida no dia 8 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que a Covid-19 apenas encurtou a vida das vítimas “por alguns dias ou algumas semanas”. A conversa foi publicada no canal do Youtube dos entrevistadores antivacina Markus Haintz e Vicky Richter apenas última segunda-feira, 20.

“Muitas [vítimas] tinham alguma comorbidade, então a Covid apenas encurtou a vida delas por alguns dias ou algumas semanas”, disse Bolsonaro. Na entrevista, Bolsonaro ainda afirmou que o total de mortes provocadas pelo vírus no país foi “superdimensionado”.

“Uma pessoa na UTI por Covid custa R$ 2.000 por dia. Uma pessoa numa UTI com outras doenças custa R$ 1.000. Então quando uma pessoa mais humilde vai no hospital ela é levada para a UTI porque os hospitais vão ganhar mais dinheiro, tem uma supernotificação. Isso aconteceu. O número de mortes no Brasil foi superdimensionado”, disse o presidente.

Entre as diversas manifestações polêmicas durante a pandemia, em junho, Bolsonaro declarou que a contaminação pelo coronavírus é mais eficaz que as vacinas contra a doença. “Todos que contraíram o vírus estão vacinados”, declarou. A fala foi feita durante transmissão ao vivo nas redes sociais.

Bolsonaro é um dos únicos lideres mundiais que ainda não se vacinou contra a Covid-19. Na viagem a Nova York para participar da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta semana, o presidente fez um discurso negacionista, em que ele atacou medidas de distanciamento social e defendeu medicamentos comprovadamente ineficazes para a doença.

