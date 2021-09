Bolsonaro já é o presidente que teve mais MPs devolvidas pelo Congresso

Nesta terça-feira, 14, servidores públicos das três esferas (municipal, estadual e federal) se reuniram na Praça da Imprensa, rumo à Assembleia Legislativa do Ceará, em protesto contra a Reforma Administrativa e pelo “fora, Bolsonaro”.

O ato em Fortaleza foi articulado, conjuntamente, por centrais sindicais e entidades de defesa do serviço público. Na ocasião, vários manifestantes empunharam bandeiras do Brasil, numa tentativa de resgatar o símbolo que foi apropriado pelo presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores.

O ato de Fortaleza contou com a presença da presidente do Andes (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior), Profª. Rivânia Moura, e do presidente da Adufc (Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará), Prof. Bruno Rocha. “Estamos aqui hoje contra essa reforma que acaba com os serviços públicos e que tenta tirar os direitos dos cidadãos brasileiros, cortar saúde, educação, assistência social, segurança em plena pandemia”, ressaltou Rocha.

Nesta terça-feira, o Dia Nacional de Mobilização Contra a PEC 32 também movimentou outras atividades em Brasília, com ações no aeroporto e em gabinetes de parlamentares, que devem durar até o fim da semana. Caravanas de representantes sindicais dos demais estados também foram enviadas à capital federal para reforçar a mobilização contra a aprovação da Reforma no Congresso Nacional.

O projeto, que muda regras para os funcionários públicos, deve ser apreciado em comissão especial já na próxima semana, conforme sinalizou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). O texto que será analisado é um substitutivo que mantém sete emendas e altera parcialmente outras 20, das 45 apresentadas à proposta.

Desde o ano passado, a Adufc-Sindicato tem realizado uma campanha permanente contra a Reforma Administrativa, participando de atividades de enfrentamento à proposta e realizando campanhas de comunicação em parceria com outras entidades, como o Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público – Ceará.

