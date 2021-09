Pesquisa: evangélicos eram maioria entre manifestantes pró-Bolsonaro em Fortaleza

Um levantamento realizado com manifestantes que participaram dos protestos de 7 de setembro, em apoio a Jair Bolsonaro (sem partido), na Avenida Paulista, revelou que, para bolsonaristas, o Supremo Tribunal Federal (STF) é o principal inimigo do presidente, com 59% do percentual total, seguidos pela esquerda (17%) e a imprensa (15%). Ainda apareceram nas respostas ao questionamento de quem seria o maior inimigo de Bolsonaro, o Congresso Nacional (3%), os governadores (1%), e a CPI da Covid, com menos de 1%.

Os dados foram coletados por pesquisadores do Monitor do Debate Político no Meio Digital, da Universidade de São Paulo (USP), durante as manifestações. Quando analisado qual o principal motivo da participação dos manifestantes nos atos, 29% responderam pedir o impeachment de membros do STF, pauta recorrente no discurso do presidente e reforçada durante suas falas nos protestos. Ainda apareceram nas respostas declarações como: defender a liberdade de expressão (28%), autorizar o presidente a agir (24%), implementar o voto impresso (12%) e pedir intervenção militar para “moderar” conflitos entre poderes (5%).

Ao analisar os temas apontados como motivos para atender às manifestações, o coordenador da pesquisa, o professor da USP Pablo Ortellado, lembra que "o antagonismo com o STF é o que está movendo a base bolsonarista hoje". Quanto à expressiva recorrência da liberdade de expressão nas respostas, o professor considera que o engajamento se deve à recente Medida Provisória, editada por Bolsonaro, que dificulta o monitoramento da disseminação de fake news e conteúdo impróprio nas redes sociais.

Maioria de homens, brancos e com mais de 45 anos

O perfil dos participantes protestando a favor de Bolsonaro segue o perfil do eleitorado do presidente, uma vez que, dos presentes, 88% responderam que votaram em Bolsonaro no primeiro turno da eleição de 2018: homens, brancos, com mais de 40 anos de idade. Somente 5% das pessoas que responderam a pesquisa tinham entre 19 e 24 anos, e 2% entre 13 e 18, a grande maioria eram de pessoas entre 45 ou mais, representando 53% do total.

Quanto a cor de pele, 60% eram autodeclarados brancos e 33% negros (amarelos, 2%, indígenas, 1%, 3% não responderam). O levantamento também revelou a maior presença masculina nas manifestações, com 61% da participação de homens e 39% de mulheres. A renda familiar também foi analisada, e 42% dos manifestantes afirmaram ganhar mais de cinco salários mínimos por mês, 38% entre dois e cinco, e 14% com menos de dois.

Sobre o assunto Kim convoca "lideranças de todos os partidos" para ato no dia 12 que pede impeachment de Bolsonaro

Dirigentes de 12 partidos se reúnem para discutir impeachment de Bolsonaro

Ameaças de Bolsonaro ao STF justificam abertura de impeachment, dizem juristas

O público simpatizante ao presidente se declarou 65% como muito conservadores em relação a temas que dizem respeito à família, drogas e punição de crimes. Já 30% dos entrevistados se disseram pouco conservadores. Quanto à orientação política, 77% responderam ser de direita, contra 16% que afirmaram não se identificar como de direita, de esquerda ou de centro. Outros 5% afirmaram ser de centro, e menos de 1% de esquerda.

Contrários ao uso de máscara

Um dos aspectos analisados pelo levantamento feito nas manifestações foi o apoio ou não a medidas sanitárias, como o uso de máscaras. Dos entrevistados, 49% não faziam o uso do acessório, e 53% afirmaram ser contrários ao uso obrigatório da máscara, contra 41% que se disseram a favor.

Em concordância com o posicionamento do presidente em relação à contrariedade às medidas tomadas por governadores e prefeitos para conter o avanço da Pandemia, 87% dos entrevistados ainda alegaram ser inadequado o fechamento do comércio, e 84% disseram ser contra a imposição de restrições a quem não tomou a vacina.



Tags