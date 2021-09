Em SP, Bolsonaro diz que não cumprirá mais decisões de Moraes: "Paciência esgotou"

Jericoacoara se mantém como um dos destinos cearenses mais procurados durante feriados e datas comemorativas. Não é diferente neste feriadão de 7 de setembro. Conforme a Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara, toda a rede hoteleira teve ocupação total, respeitando o máximo de 80% da capacidade total, conforme exigido por decreto estadual contra a Covid-19.

A Prefeitura afirma ainda que "todas as secretarias que têm demandas de fiscalizações estão na vila de Jericoacoara, juntamente com a Autarquia de Jeri e o apoio do BPTur em uma operação mais ostensiva". A operação teve início na quinta-feira, 2, e prossegue até o domingo, 12 de setembro.

Até o momento foram assinados três Acordos de Ajude Conduta (TAC) e foram emitidas oito notificações. As fiscalizações estão sendo feitas das 18 às 22 horas.

A maioria das ações adverte os turistas e moradores sobre a proibição de uso de caixas de som. No dia 2, um turista foi advertido pelo fiscal ambiental. No dia seguinte foram identificados cinco equipamentos em uso na faixa de praia.

Já na sexta-feira, o fiscal ambiental com o apoio do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), advertiu doze grupos de turistas que usavam os referidos equipamentos. Nenhum aparelho foi apreendido, uma vez que, compulsoriamente, foram desligados.

No mesmo dia, a equipe do Parque Nacional de Jericoacoara, junto com o Batalhão de Polícia Ambiental, identificou, no interior do Parque, festas clandestinas com aglomeração. As mesmas foram paralisadas conforme decreto.

Outros detalhes sobre as fiscalizações devem ser divulgados ao fim da operação de feriado.

