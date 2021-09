Lula lidera disputa presidencial em todos os cenários, diz Atlas Político

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na dianteira em todos os cenários simulados pelo Atlas Político, na nova pesquisa de intenção de votos para o Palácio do Planalto. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira, 6. O petista é seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido).



Na primeira simulação, Lula tem 40,6% das intenções de votos, e Bolsonaro está em segundo com 34,5%. Ciro Gomes (PDT) é o terceiro colocado, com 7,8%, seguido do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 3,1%.

Chamado de "cenário extenso", este recorte reuniu várias pré-candidaturas, como as quatro do PSDB: João Doria, o senador cearense Tasso Jereissati (0,7%), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (2,6), além do ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (0,3). Os apresentadores televisivos Datena (2%), Danilo Gentili (2,4%) e o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (2,4%), também aparecem.



Cenário reduzido

Quando os 3.146 entrevistados tiveram de decidir somente entre Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e João Doria, o ex-presidente petista somou 42,6% da preferência. Bolsonaro obteve 35,4%; Ciro, 9,3%; Doria, 6,6%. Os que não souberam responder e os votos brancos e nulos totalizaram 6,1%.

Simulação de segundo turno

Lula ganha de Bolsonaro e Ciro Gomes em eventual segundo turno, conforme o Atlas Político. No confronto contra o militar, o petista leva a melhor: 52,5% votam nele, 35,9% ficam com Bolsonaro e 11,6% não sabem, votam nulo ou branco.

Numa situação de disputa entre PT e PDT no segundo turno, segundo o Atlas Político, Lula venceria Ciro:

39,3% escolhem o petista, enquanto 23,3% apoiam o pedetista. E 37,4% não souberam responder ou votariam em branco ou nulo.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. As entrevistas ocorreram entre 30 de agosto a 4 de setembro. Os contatos foram online, por meio de convites randomizados.

