General Theophilo diz que não vai a atos bolsonaristas do dia 7

Ex-secretário nacional de Segurança Pública (Senasp), o general da reserva Guilherme Theophilo disse ao O POVO que não participará dos atos bolsonaristas desta terça-feira, 7, Dia da Independência. Questionado se o conteúdo dos atos, alguns deles antidemocráticos, são a razão para o não comparecimento, ele não respondeu.



Ex-candidato ao Governo do Ceará pelo PSDB, em 2018, Theophilo conduziu a Senasp quando o ex-juiz federal Sergio Moro esteve à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O militar da reserva do Exército Brasileiro deixou a secretaria dias após a saída ruidosa do então ministro do governo Bolsonaro.

Depois, assumiu a presidência do Podemos e contribuiu informalmente com a campanha de Capitão Wagner (Pros) à Prefeitura de Fortaleza na área da segurança pública.



Atualmente, o militar da reserva é CEO do Instituto do Combustível Legal (ICL), organização que atua no combate às fraudes no setor de combustíveis.

