Cid Gomes diz que atos do dia 7 revelam "intenções golpistas" de Bolsonaro

O senador cearense Cid Gomes (PDT) afirmou que as manifestações bolsonaristas programadas para esta terça-feira, 7, o Dia da Independência, são atentatórias à democracia e revelam as intenções golpistas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).



"Bolsonaro aposta no ódio e na violência. Usa o 7 de setembro para criar o caos e ameaçar a democracia. Desvirtua o sentimento nobre de amor à pátria para fomentar suas intenções golpistas", escreveu o pedetista nas redes sociais. "Protejam-se e não caiam nas provocações. Todo cuidado é pouco!", advertiu.

Em Fortaleza, os atos antidemocráticos - porque pedem o fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e a intervenção militar - começam na Arena Castelão.



Na sequência, apoiadores do presidente saem em carreata rumo à Praça Portugal, no bairro Aldeota. O ambiente é tradicionalmente usado para manifestações da direita fortalezense.

Principal adversário do grupo político liderado por Cid e Ciro Gomes, o deputado federal Capitão Wagner (Pros) disse que estará presente na manifestação. Os atos também foram endossados pelo senador Eduardo Girão (Podemos).

Ciro falará sobre as manifestações na noite desta terça-feira, conforme anunciou nas redes sociais.

